Большое количество немецких танков Leopard не подбиты российскими ВС, а прошло вышли из строя на сложном рельефе местности. Такой вывод сделала комиссия из ФРГ, посетившая завод в Литве, где боевые машины с Украины находятся на ремонте.

RT со ссылкой на немецкое издание Spiegel пишет, что комиссия пришла к неутешительным выводам. Из 18 танков Leopard 2, которые Украина получила от Германии, большинство уже ремонтируются. Причем не все из них смогут вновь вернуться обратно на поле боя, так как ремонту они не подлежат.

Себастьян Шефер, представляющий партию «Зеленых» раскритиковал украинских механиков. Они пытались ремонтировать танки своими силами, но только ухудшили ситуацию. Несмотря на это, депутат бундестага считает, что боевые машины все же нужно чинить на Украине, так как их доставка в Литву и обратно, а также ремонт на местном заводе оказывается слишком дорогостоящим удовольствием.

Журналисты отмечают, что танки не выдержали испытания в реальной боевой обстановке. Они годятся исключительно для учений.