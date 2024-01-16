Недавно созданная оппозиционная партия «Союз Сары Вангнехт» собирается добиться прекращения поставок оружия из Германии на Украину. Об этом сообщает издание Die Welt.

Журналисты пояснили, что на презентации программы «Союза» представители партии назвали единственным способом остановки конфликта на Украине переговоры между Москвой и Киевом. Чтобы сделать их возможными, Запад и в частности Германия должен прекратить поставки оружия в Киев. Это может побудить Россию перейти к дипломатическому урегулированию.

По словам представителей партии, она намеревается выстроить принципиально новый «европейский порядок». Сделать это без России невозможно, поэтому необходимо приложить все усилия для завершения противостояния. Любая поддержка должна оказываться Киеву только при условии, что он готов в любой момент перейти к переговорному процессу.