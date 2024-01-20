Скандал с Джигурдой не выбил Настю Волочкову из седла, не заставил впасть в уныние и отменить планы. 20 января танцовщица отметила в 48 раз день рождения, а потом обещала блистать на своей новом шоу.

Voice пишет, что танцовщица выложила в соцсетях афишу с анонсом своего праздника. День рождения Настя решила отпраздновать в караоке. Для анонса Волочкова выбрала «голое» платье, которому не удалось затмить сияние хозяйки. Снимок был так заботливо обработан в фотошопе, что без подписи танцовщицу и не узнать.

Настя призналась, что после пробуждения в день рождения обнаружила в смартфоне «бесчисленное множество поздравлений». Она поблагодарила маму, что та родила ее в год Дракона. Обещала ответить всем и каждому. Но сначала – репетиция. А до нее – храм. Любительница экстремальных шпагатов сообщила, что на день рождения пригласила только настоящих друзей и «достойные СМИ».