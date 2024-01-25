Стартовавшая 25 января в российских кинотеатрах новая экранизация булгаковского романа «Мастер и Маргарита» вызвала бурные споры. В Сети появилось множество рецензий от именитых кинокритиков и отзывов от рядовых зрителей.

Почти все авторы рецензий сошлись в едином мнении: перед режиссером М. Локшиным и сценаристом Р. Кантором стояла сложная задача – уместить большой роман в два с половиной часа. Пожертвовать пришлось булгаковским юмором и многими, пусть не главными, но очень яркими персонажами. В новой экранизации почти не осталось эпизодов со знаменитой троицей из свиты Воланда, а вместе с ними ушел юмор, за который многие ценят творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.

Одни критики сочли, что авторы новой версии выдвинули на передний план любовную линию, сосредоточив внимание на отношениях Мастера (Евгений Цыганов) и Маргариты (Юлия Снигирь). Другим показалось, что фильм в большей степени повествует об отношениях творческой личности с властью. Наверняка, зритель после просмотра добротно сделанного блокбастера согласится с обеими точками зрения, задумавшись над новыми гранями творчества русского классика.