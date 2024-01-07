В Челябинске задержан 16-летний дагестанец, который пытался совершить диверсию и поджечь военный самолет. Портал 74.ru рассказал, что Тракторозаводский районный суд уже принял решение об аресте молодого человека.

По имеющейся на данный момент информации, в отношении диверсанта сейчас расследуется дело в Дагестане о поджоге железнодорожных путей. В Челябинске он проник на военный аэродром Шагол, где попытался поджечь бомбардировщик Су. Самолет удалось своевременно потушить, отмечают корреспонденты.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию на объекте ВС РФ). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.