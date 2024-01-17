Бундестаг провалил голосование за поставки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает портал «Красная весна».

Законопроект, разрешающий отправлять на Украину этот вид ракетного вооружения, подала в парламент Германии Христианская демократическая партия (ХДС/ХСС).

Сперва бундестаг проголосовал за рекомендованную комитетом по обороне резолюцию, основанную на отчете уполномоченной немецкого парламента Евы Хегль. Ее было решено принять всеми парламентскими группами.

Следующим на повестке дня был законопроект о поставках на Украину ракет Taurus, но здесь такого единства парламентариев не наблюдалось. Большинство проголосовало против, поэтому Киев не получит дальнобойное вооружение.

Не исключено, что депутаты бундестага опасаются ударов ВСУ немецкими ракетами по мирным городам России и поэтому провалили законопроект.