Умер легендарный футболист сборной ФРГ и тренер Франц Беккенбауэр, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство DPA. Причина смерти великого игрока пока не называется.

Беккенбауэр за карьеру футболиста дважды получал «Золотой мяч», три раза выигрывал с мюнхенской «Баварией» Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков.

Также он становился чемпионом мира в составе сборной ФРГ в качестве игрока в 1974 году, а затем в 1990 году в качестве тренера сборной команды Германии.

Летом 2023 года Лотар Маттеус сообщил об ухудшении состояния здоровья легенды футбола. Он отметил, что именно из-за болезни Беккенбауэр не смог побывать на чемпионате мира в Катаре и на похоронах бразильского игрока Пеле.