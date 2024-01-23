Советский актер из Узбекистана Тургун Азизов ушел из жизни 22 января. Российскому зрителю он известен своими образами в советских фильмах колоритных жителей восточных стран. О смерти выдающегося актера стало известно от представителей пресс-службы Узбекского национального академического театра драмы, в котором Азизов работал с 1958 года. Народный артист Узбекской ССР умер в возрасте 89 лет. Причина смерти не называлась. Дата похорон будет сообщена позже.

В кино Тургун Азизов дебютировал в 1957 году. Он сыграл роли в таких известных советских фильмах, как «По путевке Ленина», «Дом под жарким солнцем», «Радуга семи надежд». Самая последняя роль в кино актера была в фильме «Жизнь после смерти».

Самые яркие роли Азизова – образ эмира Бухары в советско-индийском фильме «Восход над Гангом» и роль Далабая в картине «Это было в Коканде». Кроме того, артист исполнил одну из основных ролей в узбекской музыкальной комедии «Очарован тобой».