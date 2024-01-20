Часто позыв к мочеиспусканию возникает во время важного дела, когда отлучится в туалет попросту не хватает времени. Доктор медицинских наук, врач-уролог Виген Малхасян в беседе с корреспондентом «АиФ» объяснил, может ли промедление с мочеиспусканием привести к разрыву мочевого пузыря.

«Долгое удержание мочи может привести только к растяжению мочевого пузыря, но оно не приведет к его разрыву. Исключением является ситуация, когда наполненный мочевой пузырь подвергается травме, например автомобильная авария или удар в живот», – объяснил врач-уролог.

Однако регулярное сдерживание позыва к мочеиспусканию или другими словами «хроническая задержка мочи» может привести к различным проблемам как самого мочевого пузыря, так и здоровью почек в целом. При этом самым серьезным нарушением в здоровье организма в таком случае могут стать проблемы с оттоком мочи из почек, что в свою очередь может стать причиной развития почечной недостаточности.