Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его ведомство уже готово представить на рассмотрение Кабмина новую редакцию законопроекта о мобилизации. Напомним, 11 января Верховная рада вернула предыдущую версию документа правительству для доработки.

По словам Умерова, в новой редакции учтены те замечания к законопроекту, которые были сделаны в процессе его обсуждения в парламенте.

«Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке», – цитирует украинского министра «Российская газета».

10 января депутат Верховной рады Ирина Фриз нашла в законопроекте нормы, которые идут вразрез с Конституцией Украины.