В пятницу, 5 января, умер известный российский кот-толстяк Виктор из Владивостока. На всю страну кот прославился после инцидента с недопуском его на пассажирский борт авиакомпании «Аэрофлот» из-за лишнего веса. Об этом на своей страничке в одной из социальных сетей написал хозяин домашнего питомца Михаил Галин.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», – написал Галин о своем домашнем любимце.

Напомним, что осенью 2019 года Галин добирался из Риги во Владивосток. Во время пересадки в аэропорту Москвы сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» не хотели пускать кота Виктора в пассажирский салон из-за избыточного веса животного.

Вес кота составил 10 килограмм, а установленный авиакомпанией лимит для домашних животных был равен 8 килограммам. Тогда сотрудники «Аэрофлота» предложили Галину сдать своего домашнего любимца в багажный отсек, но он отказался. В итоге он прошел процесс регистрации с другим котом, а на борт поднялся со своим питомцем.

Когда в компании узнали о хитрости Галина, то его лишили всех бонусных миль. Однако Галин и его кот-толстяк Виктор стали известными на всю страну и о них написали тысячи публикаций в Сети.