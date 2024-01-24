Советский актер Азер Курбанов, сыгравший несколько ролей в популярных детских фильмах в 60-х годах прошлого столетия, умер 24 января. Об этом азербайджанским СМИ сообщил сценарист Юсиф Шейхов.

Карьера актера началась в 1957 году, когда он исполнил роль Тахира в фильме «Двое из одного квартала». Эту картину сняли Киностудия им. Горького и Бакинская киностудия.

После этого Курбанов предстал перед зрителями в фильме «Волшебный халат» (1964) и «Иностранка» (1965). В последней картине он играл принца Джафара.

После фильма «У моря, где мы играли» (1967 год, Одесская киностудия) актер перестал сниматься. В 1992 году он уехал в Соединенные Штаты и основал свою компанию, которая занималась перевозками лиц с ограниченными физическими возможностями.