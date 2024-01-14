Кинокомпания Bazelevs с прискорбием сообщила о смерти актера Адылбека Атыхаева, сыгравшего роль дворника в трех частях фильма «Ёлки».

«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs. Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Cветлая ему память!», – говорится в сообщении компании в ее телеграм-канале.

Напомним, Атыхаев исполнил эпизодическую, но от этого не менее важную роль в фильмах «Ёлки». Он сыграл дворника, убиравшего на Кремлевской площади. Именно он написал фразу «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», которую президент Владимир Путин затем озвучил в своем новогоднем обращении. Также актер снялся в той же роль в третьей и пятой частях «Ёлок».