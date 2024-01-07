Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мониторинговый сервис Flightradar ошибочно указал российский пассажирский лайнер пролетающим в небе над Украиной. Глава движения «Мы вместе с Россией» и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о реакции украинцев на эту ошибку.

Он отметил, что подобные полеты находятся под запретом и российский лайнер ни при каких условиях не мог оказаться в небе над Украиной. Поэтому имеет место ошибка самого мониторингового сервиса. Но украинцы в социальных сетях и мессенджерах требовали немедленно сбить этот самолет.

«Все комментарии как на подбор», – подчеркнул Рогов.

Он отметил, что наиболее часто использовались слова «сбить» и «валить», украинцы массово и истерично комментировали «появление» над Запорожьем пассажирского лайнера. Не обошлось и без тонн нецензурной лексики.