Мечтой украинских военных стало тяжелое ранение, которое позволяет как минимум получить перевод в более безопасное место службы, а как максимум – увольнение и возможность выехать за пределы Украины. Об этом киевскому пропагандисту Юрию Бутусову рассказал один из бойцов.

«Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. Я его спрашиваю: “А какая у тебя мечта?” Он отвечает: “Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть”», – цитирует Бутусова РИА Новости.

Боец также рассказал журналисту, что на передовой находится постоянно. За все время у него было лишь 10 суток отпуска. Кроме того, поспать удается лишь после 24 часов напряженных боев.

Именно поэтому тяжелое ранение – это единственная возможность уволиться или перевестись в тыловые части, чтобы позволить себя отдых.