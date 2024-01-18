Военнопленный ВСУ Петр Котельник рассказал о шантажистах в украинских военкоматах. Он пояснил, что ТЦК (территориальный центр комплектования) угрожал близким ему людям, чтобы выманить его на медицинскую комиссию.

Котельник перед специальной военной операцией оформлял загранпаспорт, чтобы выехать в Молдавию. Однако не успел, 24 февраля 2022 года киевский режим превратил Украину в тюрьму без права выезда военнообязанных мужчин.

Украинцу приходили повестки, которые он игнорировал, скрываясь от ТЦК. Но потом ему стали угрожать сделать что-то с родными, из-за чего пришлось все же явиться в военкомат. Бойца отправили на комиссию, оказавшуюся простой формальностью, а затем на фронт.

При этом никакой подготовки перед отправкой на передовую боевик не проходил. Мало того, он даже не служил срочную, поэтому не имел ни малейшего представления об армейской службе.