Украинские ВС впервые сбили дрон-камикадзе с применением системы ПВО FrankenSAM. Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин передает РИА Новости.

Данная система представляет собой гибрид из западных и советских зенитно-ракетных комплексов. О ней еще в октябре прошлого года сообщало издание New York Times. В публикации говорилось сразу о нескольких вариантах FrankenSAM, разрабатываемых в США еще с 2022 года.

Первый из вариантов предполагает использование американских ракет Sidewinder с советскими радиолокационными станциями. Второй – это ракеты Sea Sparrow, выпускаемые зенитно-ракетными комплексами «Бук».

Согласно заявлению Белого дома, сделанного 7 декабря, Украина получает только информацию о новых системах, а их сборку осуществляет на своей территории.