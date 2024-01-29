Времени на проведение испытаний новых видов оружия у Киева нет. Поэтому все, что производится, сразу же отправляется в зону СВО и испытывается в условиях реальных боевых действий.

Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Также в интервью журналу Time он отметил, что Украина все еще способна производить оружие и делает это.

Впрочем, речь идет о небольших партиях вооружений и всего нескольких его разновидностях. В объемах производства Киев никогда не сможет сравниться с Россией. Именно поэтому он ждет решений западных стран по новым поставкам оружия, техники и боеприпасов. Без них Украине не на что надеяться, так как запустить крупное производство она не в силах.