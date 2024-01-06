Британское издание The Telegraph 5 января опубликовало статью, в которой допустило наступление ВС РФ на Харьков 15 числа. Однако киевский военный эксперт Константин Машовец уверен, что в данный момент подобная атака не представляется возможным, передает портал «Страна.ua».

По словам эксперта, в Белгородской области находится не более 12 тысяч военнослужащих ВС РФ. Этого слишком мало для полномасштабного наступления, хотя и вполне достаточно для обороны.

Другие подразделения, которые уже находятся в Харьковской области, штурмуют Купянск и пока их перебрасывать к Харькову никто не станет.

При этом Машовец отмечает, что при наличии достаточных сил для ВС РФ будет весьма выгодным наступление на Харьков. Город располагается всего в 20 км от границы, что дает возможность проводить качественную артподготовку даже без дальнобойного вооружения.

Также в областной центр ведет сразу 4 автомобильных дороги, а вот водных преград нет совсем, что удобно для перемещения крупных сил. Кроме того, ВС РФ могут нанести обходной удар по Харькову через Богодухов.

Наконец, российские войска могут одновременно усиливать ее и группировку, занимающуюся обороной Белгорода, причем делать это совершенно незаметно для ВСУ.