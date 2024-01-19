В Клинцах Брянской области система радиоэлектронной борьбы подавила вражеский БПЛА. Однако произошел сброс боеприпаса, который спровоцировал пожар на местной нефтебазе, рассказал губернатор Александр Богомаз.

Инцидент с украинским беспилотником произошел в Клинцах 19 января. Падение боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу вызывало сильное возгорание. Сейчас на месте уже работают сотрудники экстренных служб, которые устраняют последствия атаки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

ВСУ ранее атаковали Брянскую область 17 января. Тогда в Суражском районе обломки сбитого беспилотного аппарата повредили жилой дом. Кроме того, взрывной волной выбило стекла на находящемся рядом промышленном предприятии.

19 января один из беспилотников ВСУ уничтожила система противовоздушной обороны.