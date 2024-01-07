После появления в издании Forbes статьи о неизвестной судьбе танков «Абрамс» на Украине ВСУ опубликовали видео якобы с одной из таких боевых машин. Где именно оно сделано, непонятно, да и точно идентифицировать M1A1SA «Abrams» не представляется возможным.

На записи, опубликованной «Военным обозрением», можно увидеть лишь, что какой-то танк едет по неизвестной лесополосе. А вот «Абрамс» это или нет, сказать очень сложно.

Напомним, издание Forbes ранее написало. Что Украина получила танки Abrams и после этого никто о них ничего не слышал на протяжении двух месяцев. Нет никакой информации о подразделениях, получивших эти боевые машины и особенностях их использования.

Не исключено, что видео с танком в лесополосе снято украинцами специально, чтобы успокоить западных партнеров. Хотя невозможность идентифицировать боевую машину может породить лишь множество дополнительных вопросов.