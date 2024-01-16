Украинская исполнительница Злата Огневич возмутилась, что жители страны продолжают слушать российскую музыку. Она проанализировала тренды YouTube на Украине и пришла в бешенство из-за неспособности выдержать конкуренцию с русскими композициями.

«Это не укладывается в голове! Половина украинских музыкальных трендов на YouTube – это русский контент», – в истерике заявила Огневич.

Она также рассказала, какие исполнители являются самыми популярными среди украинцев. Первое место в трендах занимает рэпер Моргенштерн (внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранных агентов в РФ). На втором и третьем – Ярослав Сумишевский и Ярослав Дронов (SHAMAN).

Кроме того, украинцы слушают и композиции Юрия Шатунова. Огневич раскритиковала сограждан за то, что они не отказались от российской музыки даже во время конфликта.