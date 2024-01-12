Украинская певица Христина Соловий подняла в соцсетях настоящий скандал из-за песни, прозвучавшей на российском ледовом шоу. Артистка из Украины заявила, что в номере фигуристки Камилы Валиевой якобы была использована ее песня – «Тримай», переведенная на русский язык.

Христина Соловий заявила, что не давала согласия на использование своей музыки в этом номере. Артистка также обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой найти юридических лиц, причастных к созданию музыкального номера с использованием ее песни.

Авторские права – это важный аспект в музыкальной индустрии. И нарушение этих прав может нести серьезные последствия. Однако, чтобы определить, действительно ли использование в номере ледового шоу музыки из композиции Христины Соловий является нарушением авторских прав, компетентные лица (юристы, специалисты в области авторского права) должны провести соответствующую проверку. И только после выяснения всех обстоятельств конкретного случая можно говорить, было ли нарушено авторское право или нет.