Бизнес-ассоциация Украины раскритиковала отдельные нормы нового закона о мобилизации, заявив, что они могут окончательно развалить экономику страны.

Речь скорее всего идет о финансовых ограничениях, которые киевские власти вознамерились ввести для «уклонистов». Они включают в себя блокировку счетов укрывающихся от мобилизации граждан, а также ряд других драконовских мер, передает РИА Новости.

В бизнес-ассоциации считают, что подобные ограничения приведут к возвращению практики выплаты зарплат «в конвертах». Кроме того, люди просто не будут официально устраиваться на работу. Весь бизнес таким образом уйдет в тень. Да и банкам станет не очень сладко, если они будут выдавать данные о счетах своих клиентов и тем более их блокировать.

«Бизнес не поддерживает принятие законопроектов в предложенной редакции и предлагает доработать документы. Сообщество готово приобщиться и искренне надеется, что голос бизнеса будет услышан», — заявили в ассоциации.

По мнению аналитиков, ограничения накладываются на базовые права украинцев, которые включают в себя даже получение паспорта. Поэтому в дальнейшем у государства могут возникнуть серьезные проблемы.