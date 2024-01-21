Варшава и Киев заключили соглашение о прекращении блокады пропускных пунктов на границе, однако Польша не выполняет взятые на себя обязательства.

Пункты сейчас принимают только 50-60 процентов от своей пропускной способности, что является грубым нарушением соглашения.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что Польша должна немедленно исправить ситуацию. В противном случае организация будет вынуждена жаловаться в компетентные инстанции.

По словам Балина, за последние сутки через три пункта прошло 850 машин. При этом их пропускная способность составляет 1480 автомобилей.

Согласно договору, подписанному между автоперевозчиками и властями Польши, блокада снимается только до 1 марта. После этого она может быть возобновлена.