Актриса Мария Машкова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции, начала свою кинокарьеру в Соединенных Штатах. Она приняла предложение о съемках в фантастическом фильме.

Дочь одного из самых патриотически настроенных актеров РФ Владимира Машкова сбежала из России и подвергла критике решение о начале СВО. Она осела в Соединенных Штатах и почти два года перебивалась случайными заработками.

Однако сейчас одна из студий Голливуда все же предложила Машковой работу в кино. Мария снимется в фильме в роли астронавта и будет участвовать в команде, призванной остановить вооруженное противостояние между США и Россией. Фильм называется I.S.S (МКС – Международная космическая станция) и выйдет на экраны в США уже 19 января.