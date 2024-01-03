В Сети появилось видео поражения цели в Киеве гиперзвуковой ракетой Х-47М2 «Кинжал» в ходе массированной атаки 2 января. Уникальные кадры выложил тг-канал «Милитарист», передает «Российская газета».

На записи хорошо виден окутанный плазмой боезаряд, который достигает гиперзвуковой скорости и заходит на цель. Авторы видео написали, что это весьма редкое видео, так как поймать в объектив «Кинжал» не так уж просто.

Также отмечается, что ракета успешно поразила цель.

Ранее стало известно, что ВС РФ использовали для ударов по Киеву рекордное количество «Кинжалов» с начала специальной военной операции. Атаки проводились по предприятиям, осуществляющим производство беспилотников и ракет, а также ремонт техники и вооружения. Также поражены военные объекты.