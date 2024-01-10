Специалисты из школы клинической медицины Кембриджского университета опубликовали свое исследование в научном журнале Nature. Ученые смогли установить взаимосвязь между цветом волос человека и продолжительностью жизни.

По мнению ученых, в группе риска находятся люди со светлыми волосами. Причиной этого является то, что их организм менее вынослив, поэтому поддерживать здоровье в идеальном состоянии светловолосым людям совсем непросто.

Люди, имеющие темный оттенок волос более защищены от воздействия ультрафиолета. В их организме содержится больше темного пигмента – меланина. В результате повышенной защиты от солнечных лучей в организме вырабатывается вещества, способные защищать от многих болезней. В частности, смуглые люди с темными волосами реже заболевают раком кожи.

Но долгожителями среди всех остальных людей чаще всего являются люди с золотистым оттенком волос. У рыжеволосых представителей человечества присутствуют гены, способные защитить организм от ряда серьезных заболеваний. Кроме того, рыжие люди реже всего подвержены простудным заболеваниям.