Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на исследование ученых из Колумбийского университета, касаемо содержания в бутилированной воде критически опасных веществ для здоровья человека. Согласно данному исследованию, в литровой бутылке воды может содержаться в среднем 240 тысяч фрагментов нанопластика.

По словам автора статьи, нанопластик представляет очень серьезную угрозу живым организмам. И он намного опаснее микропластика, ведь его частицы настолько малы, что способны проникать в кровоток и поражать внутренние органы.

Кроме того, по словам специалистов, нанопластик даже проникает через плаценту, поражая организм еще неродившегося ребенка. Ученые давно предполагали, что он присутствует в бутилированной воде, однако не имели технологий для подтверждения своей правоты.

Однако теперь, специалистам удалось провести исследование, по результатам которого они выяснили, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц, из которых 90% — нанопластик. Но так как ряд частиц ученым еще не удалось распознать, они предполагают, что содержание нанопластика в воде может быть еще больше.