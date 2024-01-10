Специалисты в области здоровья и питания из США нашли довольно легкий способ увеличить срок жизни. Исследователи утверждают, что ежедневное употребление небольшого количества клюквы в среднем способно продлить жизнь человека дополнительно на 16 лет.

Ученые из Медицинского колледжа, Института рака и Госуниверситета штата Пенсильвания на протяжении восьми лет вели наблюдение за людьми, в ежедневном рационе которых были ягоды. Особое внимание специалисты уделили именно клюкве.

Как выяснилось, ежедневное употребление 100 грамм клюквы в свежем или сушенном виде на 21% уменьшает риск преждевременной смерти. Этот эффект обусловлен содержанием в данной ягоде большого количеств витамина С. Благодаря этому укрепляется иммунитет.

В клюкве также содержатся антиоксиданты, предупреждающие возникновение воспалительных и окислительных реакций в организме. Кроме того, снижается уровень сахара и холестерина в крови, что является очень полезным для организма в целом.