Специалисты из Мичиганского университета нашли метод, с помощью которого по анализу крови можно определить болезни внутренних органов человека. По словам ученых, этот способ может помочь на самых ранних стадиях определять ряд опасных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

В данном исследовании приняло участие 1400 добровольцев в возрасте от 20 до 90 лет, не имевших существенных проблем со здоровьем. По результатам анализов ученые выяснили, что если у человека диагностировалось ускоренное старение какого-то внутреннего органа, то риски преждевременной смерти возрастали на 20-50%. Основные выявленные патологии затрагивали сердце, почки, головной мозг и другие важные органы.

Отмечается, что анализ проводился по алгоритму машинного обучения. С его помощью компьютерная программа смогла определить возраст пациента и подсчитать количество определенных видов белков в крови.

В результате данного эксперимента, ученые определили у 20% испытуемых ускоренное старение единичного органа. А вот у 1.7% участников данной программы было обнаружено старение сразу нескольких органов.