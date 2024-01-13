Специалисты из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» в Иркутске выяснили взаимосвязь храпа и раннего старения мозга. Такую информацию передает Минобрнауки.

По словам ученых, синдром обструктивного апноэ (СОАС) сна всегда сопровожден кратковременными остановками дыхания. В результате этого происходит частичное сужение воздушного потока, что вызывает храп. Проанализировав с помощью методов полисомнографии и электроэнцефалографии (ЭЭГ) активность мозга людей, страдающих храпом и без него, ученые пришли к ряду выводов.

Согласно их заключениям, частое падение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, что характерно для СОАС приводит к нарушению ритмов головного мозга в фазе медленного сна. Эти ритмы именуются «сонными веретенами», обеспечивающими засыпание и поддержание состояния сна. Кроме того, они влияют на формирование памяти и общего интеллекта. Данные нарушения приводят не только к ухудшению качества сна, но и преждевременному старению коры головного мозга.