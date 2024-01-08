Есть предания, что в гробнице основателя Монгольской империи – Чингисхана находятся также т его несметные сокровища. Однако, где находится его захоронение, ученые и археологи до сих пор не могут выяснить.

Чингисхан был правителем воинов, сумевших покорить полмира. Монгольская империя распространялась от востока Европы к Японскому морю и от Новгорода к Юго-Восточной Азии. Но как и любой великий правитель, Чингисхан является очень загадочной личностью, чья история обросла множеством легенд и преданий.

Историки уверены, что Чингисхан умер в августе 1227 года. И за год до своей смерти он возглавлял поход на Си Ся – одно из царств, существовавшее на территории современной КНР. По одной из версий, Чингисхан умер якобы во время капитуляции столицы Си Ся. Однако достоверная причина его смерти неизвестна.

По одной из версий, он умер из-за имеющейся у него старой раны, которая никак не заживала. Другие источники утверждают, что смерть Чингисхана настигла во время боя – он скончался от отравленной стрелы.

По преданию, Чингисхан оставил завещание, чтобы о месте его захоронения никто не знал. Поэтому во время похоронной процессии, верные слухи монгольского правителя убивали любого встречного, чтобы он не рассказал, куда они направлялись. После погребения Чингисхана, курган был сравнен с землей, а все рабы-могильщики казнены.