В мистическом шоу «Экстрасенсы. Реванш» ведунья Ангелина Изосимова намерена поохотиться на медума Александра Шепса. Она заявила, что он станет ее «призом» после победы в проекте.

Новый проект включает в себя экстрасенсов, которые хорошо показали себя в предыдущих проектах, но победу одержать так и не сумели. Помимо Изосимовой, это Марианна Атие и черная ведьма Виолетта Полякова.

Последняя заявляла перед началом шоу, что конкурентов у нее нет. Но уже в самом начале не смогла вычислить сделавшего приворот человека, используя подсказки. Ее соперницы, напротив, легко справились с этой задачей.

Шепс, также участвующий в реванше, рассказал о жизни человека, чьи мысли он должен был прочесть, а также назвал имя его матери. При этом мужчина ранее заявил, что поставил сильную защиту, однако она не помогла.