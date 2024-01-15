«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой обернулась весьма неприятными последствиями для ее участников. Обозреватель РЕН ТВ Алексей Лазуренко рассказал, что от собственного легкомыслия пострадали не только Филипп Киркоров и Лолита Милявская, которые у всех на слуху, но и другие знаменитости.

Автор публикации отметил, что зарвавшиеся звезды были уверены, что Новый год без них не начнется. Но все произошло иначе, из концертов участников вечеринки вырезали и зрители совершенно не заметили такой потери. Кроме того, все знаменитости потеряли рекламные контракты, что нанесло удар по их кошелькам.

Помимо Лолиты и Киркорова, в огоньках и новогодних шоу не было Анны Asti и Джигана, Натальи Ионовой (Глюкоза). Кроме того, рэпер, блиставший на вечеринке носком на причинном месте, оказался в изоляторе. Сейчас звезды извиняются и стремления раздеваться на камеру за ними не наблюдается. Напротив, они записывают видеообращения в водолазках под самый подбородок.