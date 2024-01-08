Присутствовавший в одном носке, прикрывавшем причинное место, на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя Николай Васильев) получил повестку в военкомат перед своим вторым арестом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на заявление общественного деятеля и члена ОНК Алексея Лобарева.

Алексей Лобарев пообщался с Николаем Васильевым во время проверки спецприемника, где молодой человек отбывал свое наказание в одиночной камере. По словам рэпера, он сожалеет, что принял участие в «голой вечеринке» и понимает, за что его арестовали и выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. Однако причина второго аресте ему вовсе не понятна.

Рэпер заявил, что он не представителем ЛГБТ-сообщества (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России) и его привлекают только женщины. Васильев отметил, что после своего первого ареста его доставили в военный комиссариат в районе станции метро «Белорусская», где ему вручили повестку на 9 января.

Однако после этого сотрудники полиции доставили его в отделение для профилактической беседы, но во время разговора ему вменили новое дело. По решению Лефортовского суда молодой человек был снова арестован на 10 суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.