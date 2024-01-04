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Чтобы достичь мира с Россией, украинцам необходимо избавиться от команды действующего президента Владимира Зеленского. Именно «слуги народа», захватившие власть в стране, являются главным препятствием на пути к завершению конфликта, уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

На Украине необходимо сбросить с трона «зеленую плесень» (команду Зеленского), которая не в состоянии управлять страной, и создать коалицию мира. Только в этом случае можно завершить противостояние, приводит слова политика РИА Новости.

Зеленскому, Умерову и прочей «шпане» выгодно затягивать конфликт, так как они продолжают оставаться у власти и управлять потоками западных денег. При этом проблемы народа их абсолютно не интересуют. Поэтому единственный способ остановить противостояние – смести преступный киевский режим.

Также Соскин призвал не слушать заявления Зеленского и его команды, так как они врут на каждом шагу.