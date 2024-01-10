У российской певицы Марины Хлебниковой прогрессирует ревматоидный артрит. В результате этой болезни у нее начали отказывать пальцы рук. Такую информацию передает Телеграм-канал SHOT.

Как сообщается, артистка испытывает боли во время ходьбы, также она практически потеряла чувствительность пальцев, нарушилась их подвижность. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, Хлебникова сдала анализы на пробу Ромберга. По результатам исследования, у певицы было выявлено невротическое расстройство.

Отмечается, что у певицы сейчас вторая стадия заболевания. На запястьях и локтях у Марины появились эрозии. Также, как сообщил источник, артистке был диагностирован смешанный остеопороз с патологическими переломами.

Ранее авторы Телеграм-канала SHOT сообщили, что Марина Хлебникова якобы встала на учет как инвалид III группы. Инвалидность артистка получила из-за диагноза ревматоидный артрит. С начала 2024 года Марина Хлебникова начнет получать льготы от государства по состоянию здоровья.