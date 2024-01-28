Молодой тюменский актер Лев Зуркарнаев, получивший мегапопулярность после своей роли Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в беседе с журналистами рассказал не только о нашумевшем сериале и его концовке, но и раскрыл свои комплексы. Интервью с актером можно посмотреть на YouTube-канале «Сноб».

«Конец сериала показывает, что есть закон выше пацанского. И вот эта для меня ключевая мысль», – заявил актер.

Зуркарнаев рассказал, что когда проходил пробы в проект, то даже не думал, что этот сериал станет настолько популярным. Он подчеркнул, что пробы в «Слово пацана» были обычной одни из многих. Однако, по словам Льва, он очень хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Кроме того, в своем интервью Лев Зуркарнаев рассказал о своем главном комплексе – картавости. Он подчеркнул, что пытался исправить этот дефект речи еще в детстве, а затем даже в институте, однако ничего не выходило, и он забрасывал это дело. Также он отметил, что стеснялся своего телосложения и прочих недостатков во внешности, однако по итогу смог принять себя.