Гвардии-лейтенант Степан Рублев из воздушно-десантных войск РФ на протяжении суток отбивал одну за одной украинские атаки. При этом он был тяжело ранен, но делал все возможное, чтобы не подвести своих сослуживцев.

О подвиге офицера ВДВ рассказало Минобороны России. Военнослужащий был серьезно ранен в руку, но отражал вражеские атаки, ожидая прибытия подкрепления. Сам он рассказал, что вообще не думал о ранении. Ему было важно четко выполнить боевую задачу.

Рублева представили к медали «За отвагу», которая станет второй в активе офицера. Врачи рассказали, что хотя ранение действительно было довольно тяжелым, руку удалось вылечить. Сейчас гвардии лейтенант находится в госпитале, но планирует вернуться на фронт сразу после выписки.