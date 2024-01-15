Финалист четвертого сезона шоу «Суперстар!» Феликс Царикати рассказал о Лолите Милявской, которая поддерживала его на протяжении всего проекта. Он отметил, что у певицы начались тяжелые времена.

После «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой Лолиту вырезали из всех новогодних эфиров. Кроме того, из-за недовольства зрителей концерты певицы отменяются один за другим. Так, недавно поступила информация об отмене выступления в Новосибирске, запланированного на апрель, передает МК.

Сама Лолита очень расстроена отменой концертов. По словам Царикати, она никогда не позволяла себе негативных высказываний о поклонниках и российских зрителях, всегда была предана России.