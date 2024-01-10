Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», появившийся на экранах в 1973 году, до сих пользуется огромной популярностью. Во времена СССР, согласно легендам, снижался даже уровень преступности, когда по телевизору показывали историю о Штирлице.

Издание «Царьград» раскрыло одну из тайн сериала. Так, Штирлиц часто думал и размышлял, сидя за столом с листом бумаги и ручкой. При этом объектив камеры очень редко фокусировался на его руках.

Кроме того, руки Штирлица не показывали и в других эпизодах, часто он просто прятал их за спиной.

Журналисты выяснили, что даже когда кисти появлялись в кадре крупным планом, зритель видел руки Феликса Ростоцкого, а не Вячеслава Тихонова. Все дело в том, что в бурной молодости исполнитель роли Штирлица набил татуировку «Слава», которую создатели фильма решили скрыть.

Кроме того, у Тихонова были крупные руки с длинными пальцами, что выбивалось из созданного образа разведчика. Поэтому было решено снять кисти Ростоцкого, больше подходившие для такой роли.