Угрозы Запада наносить все новые удары по Крыму вынуждают Россию существенно расширить зону проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал депутат крымского парламента Сергей Трофимов.

Руководитель комитета по законодательству пояснил, что обстрелы Крыма, а также Курской, Белгородской, Брянской, и других областей буквально заставляют Россию изменить тактику и взять под контроль все южные и северо-восточные регионы Украины. Только таким образом она сможет создать «санитарные зоны» и предотвратить террористически атаки Киева, передает РИА Новости.

Трофимов напомнил заявление Филиппа Бридлава, командующего объединенными силами НАТО в Европе о необходимости «переосмыслить позицию Запада» и начать давать Украине вооружение для ударов по российской территории.

Подобные угрозы спровоцируют лишь одно – усиление наступления ВС РФ и освобождение новых регионов Украины для прекращения обстрелов.

«В таком статусе очень легко давать советы и угрожать. Хочется отметить, что с начала специальной военной операции, количество бывших руководителей в странах НАТО растет угрожающими для них темпами, давно уже измеряясь десятками», – заявил крымский депутат.

Также он отметил, что в таких условиях Бридлаву стоило бы задуматься и сделать соответствующие выводы, но он, как и другие политики, не желающие мира на Украине, продолжает идти по неверному пути.