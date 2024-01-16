Обвиняемая в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в России) в ходе допроса призналась, что решила покинуть РФ и уехать на Украину. Для этого она выполняла поручения журналиста Романа Попкова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он – тоже. Я переживала из-за проведения спецоперации, так как сочувствовала украинцам. На волне эмоций я его спросила, нет ли возможности поехать волонтером на Украину. Он ответил, что подумает», – процитировало Дарью издание.

Трепова рассказала, что через полгода Попков ей написал, что может посодействовать ее приезду на Украину, если она будет выполнять различные его поручения. В итоге они начали общаться ежедневно.

По ее словам, через Попкова она познакомилась с его другом с прозвищем Гештальт. Именно он и отправил ей посылку с бюстом военного корреспондента Владлена Татарского.

Напомним, 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» произошел взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский и пострадало 42 человека.