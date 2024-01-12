Известная телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки трогательно поздравила свою дочь Меланию с днем рождения. Девушке исполнилось 24 года. Ведущая выложила в соцсетях снимок дочери, опубликовав под ним пост.

«Ты нежное, хрупкое создание, которое надо беречь и охранять, давая твоей душе возможность распуститься ярким и красивым цветком в этой очень сложной и непростой жизни… Люблю тебя. С днем рождения, моя принцесса», – написала Канделаки.

Подписчики звезды обратили внимание на фотографию Мелании. На безымянном пальце у девушки они заметили кольцо. Однако дочь Тины Канделаки избегает публичности, поэтому о ее личной жизни практически ничего не известно. Мелания занимается графикой и дизайном. А ее младший брат – Леонтий занят музыкальной и актерской карьерой.

Отцом детей Тины Канделаки является бизнесмен Андрей Кондрахин. Ведущая прожила с ним в браке 11 лет, однако затем проявила инициативу и подала на развод. Сейчас она замужем за Василием Бровко – директором по особым поручениям госкорпорации «Ростех».