Российский тиктокер Даня Милохин примет участие в боксерском турнире в Дубае. Свой дебютный поединок блогер из России проведет против индийского тиктокера Аджмала Хана в рамках турнира Alpha Fight Series. Об этом сообщают организаторы боксерского турнира в своих социальных сетях.

Дебютный поединок по правилам бокса 22-летний российский блогер проведет уже 16 февраля в Дубае. Примечательно, что аудитория индийского блогера Аджмала Хана на 400 тысяч подписчиков превосходит показатели российского тиктокера. В социальной сети ТикТок на Хана подписано более 3,5 миллионов человек.

Даня Милохин начал готовится к предстоящему поединку еще осенью 2023 года. Программу подготовки к бою российскому блогеру составил тренер Зорик Степанян.

Напомним, что Милохин заявил о своей готовности вернуться в России при условии, что он пойдет учиться в вуз, а не отправиться в армию. На заявление блогера отреагировала глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, тиктокеру не стоит бояться срочной службы в российской армии, поскольку для него найдется место в библиотеке или на кухне.