Успехи России на фронте, а также безупречная работа ее военно-промышленного комплекса могут стать причиной отказа Запада от помощи Украине. Такое предположение сделал британский военный аналитик Роберт Кларк.

В публикации издания The Telegraph, перевод которой представляет РИА Новости, Кларк пояснил, что Россия производит больше вооружений и техники, чем украинский и европейский ОПК вместе взятые. Это делает положение для Киева еще более мрачным, чем в предыдущие годы.

Автор считает, что Украину ждет жестокое предательство со стороны Запада. Уже сейчас многие политики в ЕС и США заявляют об «усталости» от Киева, о том, что средств на новые пакеты военной помощи нет и не предвидится. Западные экономики еще как следует не успели восстановиться после энергетического кризиса, а также от последствий пандемии коронавируса, поэтому они просто «не тянут» запросы Украины.