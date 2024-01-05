Подаренные Варшавой танки Т-72 оказались абсолютно бесполезными для ВС Украины. Все дело в том, что российская артиллерия активно уничтожает эти боевые машины, поэтому Киев вообще прекратил их использование, пишет издание The Atlantic.

В распоряжении ВС РФ имеются не только артиллерийские орудия, но и современные противотанковые комплексы. Кроме того, боевые машины громят вертолеты и самолеты, дроны-камикадзе. Попытка ВСУ задействовать Т-72 для заняти новых позиций с треском провалилась, поэтому на передовой их больше не видно.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, также отмечают, что Киев слишком дорожит польскими танками, поэтому бережет их и не выводит в зону боевых действий.