Китайские ученые из больницы университета Шаосин выяснили, что регулярное употребление темного шоколада позитивно сказывается на здоровье человека. Темные сорта этого лакомства способны благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и снижать артериальное давление.

Результаты своего исследования специалисты опубликовали в издании Scientific Reports (SR). В ходе данной научной работы ученые исследовали свыше 64 тысяч историй болезней участников исследования и их пищевые предпочтения.

Как выяснилось, люди, предпочитающие употреблять темный вид шоколада менее подвержены патологиям сердечно-сосудистой системы. По мнению экспертов, это связано с повышенном содержании растительных соединений флаванолов, благотворно влияющих на организм.

По словам специалистов, флавонолы поддерживают в рабочем состоянии функцию внутренней оболочки сосудов, повышая их эластичность. Также флавонолы «предупреждают склеивание» тромбоцитов путем усиленной генерации оксида азота.