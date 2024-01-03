Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин, который командует бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», рассказал, что используемая в специальной военной операции техника прошла уже восемь-девять этапов модернизации.

Депутат назвал это своеобразной игрой в «кошки-мышки». ВС Украины постоянно ищут методы противодействия российской технике и вооружению. Но постоянная модернизация, внесение изменений с учетом боевого опыта, дают возможность обыгрывать противника.

В распоряжении ВС РФ сейчас имеется широкий выбор техники, причем ее разнообразие постоянно расширяется. Постоянное внедрение каких-то новых решений и технологий не позволяет ВСУ своевременно находить методы противодействия и обеспечивает успешные действия на линии фронта.